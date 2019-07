“Maléfica: Dueña del mal”, se titula la segunda cinta de la película de Disney. En el adelanto, lanzado por la plataforma streaming de Youtube se ve a una Angelina Jolie desatando su más fuerte ira cuando recibe la noticia que la princesa Aurora se va a casar.

La protagonista está en desacuerdo con el matrimonio y da un consejo a su ahijada, “el amor no siempre termina bien” pero Aurora sigue con los planes de boda junto a un joven que conoció hace cinco años atrás.

La relación entre Maléfica y la princesa Aurora se va complicando al aparecer un hombre que intenta formar una familia con la joven, a lo que la hada de cuernos considera una amenaza para la princesa, quien es la siguiente en la lista para convertirse en reina de los Moros.

Se forman nuevas alianzas en la lucha para proteger el reino mágico y las criaturas que residen en él.

La película está dirigida por Joachim Rønning, también realizador de Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales, mientras que el reparto se integra por Sam Riley, Ed Skrein, Juno Temple y Lesley Manville.

La cinta se estrena casi siete meses antes de su fecha de debut inicial. Disney espera alcanzar los USD 758,5 millones que consiguió la primera parte en 2014.