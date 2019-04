El hecho de que reconocidos periodistas de radio y televisión fueran señalados como corruptos, luego de que sus nombres aparecieran en un cuaderno del General Ramón Benítez, extitular del Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especial (Detave), despertó todo tipo de especulaciones.

La que más comentarios generó fue Gabriela León, cuestionada por muchos por su manera de abordar a los entrevistados y su carácter incisivo.

En medio de rumores de su supuesta desvinculación de Grupo Vierci y críticas de propios colegas, volvió a tomar repercusión Ruth Tatiana Gómez, la joven expareja del fallecido delincuente Nelson Gustavo López González, conocido como ‘Jakare Po’, quien se volvió “famosa” luego de que se hiciera viral en video del momento en que es entrevistada por las periodistas Blanca López y Gabriela León.





Su frase “sos caradura, ¿verdad?” es una de las favoritas a la hora de hacer memes y ahora volvió a saltar al tapete al referirse a la polémica de León.

“Increíble la cantidad de gente que me está escribiendo para contarme lo sucedido con esta señora. Yo puse jajaja, pero está pasando nio por un mal momento pero… ¿será que ella pensó eso cuando me entrevistó? No. Yo sé que no está bien burlarse del desastre ajeno pero cada quien cosecha lo que siembra y por último… Caradura pero no coimera”.

Gabriela León por su parte, negó formar parte de un esquema corrupto y se puso a disposición de la Fiscalía.