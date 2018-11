Desafiante y directa como siempre, Milva recurrió a su Twitter para escribir lo que pensaba sobre una foto en donde tres chicas con los pechos al descubierto protestaban frente al Arco del Triunfo de París.

“Ah, bueno, por que si pelan tetas en el Arco del Triunfo de París o andan desnudas por la vida pidiendo la paz del mundo, ‘de inmediato van a conseguir el pedido’”, se preguntó Gauto adjuntando la foto.

“Previsibles, predecibles, ¿Siempre lo mismo?”, continuó después.

Ah, bueno, porque si pelan tetas en el Arco del Triunfo de Paris o andan desnudas por la vida pidiendo la paz del mundo, “de inmediato van a conseguir el pedido”.

¡ Aha, ya ya, OOOOOK !

Previsibles, predecibles

¿Siempre lo mismo? pic.twitter.com/WKf81zbJ0f — Milva Gauto (@MilvaGauto) 12 de noviembre de 2018

En otro tuit, la locutora de radio argumentó su posición compartiendo un video: ‘La Lucha’. Provocación. Detención. Mujeres crean disturbios para ser detenidas. Acto seguido, victimizarse. Estrategia fallida, obsoleta. Luchas sin logros”.

Sin embargo, pese a que profundizó sobre su punto, la exjurado de “Baila Conmigo Paraguay” no fue un tanto apoyada en la red tuitera.

“Te molesta mucho ver mujeres en teta… pero si los medios está lleno de eso”, le refutó un usuario.

“La Lucha”

•Provocación •Detención

Mujeres crean disturbios para ser detenidas. Acto seguido, victimizarse.

Estrategia fallida,obsoleta

Luchas sin logros. pic.twitter.com/tT4cJL6ptw — Milva Gauto (@MilvaGauto) 13 de noviembre de 2018

“¿Depende de dónde pelan tetas nomas es tu cuestionamiento Milva? Bien que no cuestionabas cuando esas tetas al descubierto en tv te pagaban el sueldo”, le especificó otro.

En ese sentido, entre sus respuestas para cada indignado, Milva emitió su postura ante tantos insultos: “Pueden hacerlo y esperar a que les responda, yo no me guardo nada. Hay que liberar todo, porque el resentimiento guarda rencores. Yo no conozco el odio y la mala onda no suma. Al contrario, sé que van a cambiar porque van a crecer sus experiencias”, tecleó.