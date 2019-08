La parlamentaria liberal comunicó desde su cuenta en Twitter que su par Pedro Alliana comunicó que los colorados condicionan su presencia en la sesión si hablaban del juicio político, adjuntando una fotografía del momento.

Enseguida, Amarilla obtuvo una llamativa respuesta de parte del periodista Kike Gamarra quien sarcásticamente se refirió a sus medias azules. “Yo tampoco le aceptaría sesionar con esas medias color “blue electroshock”, Señora Diputada”, tecleó.

Al instante la legisladora salió al paso, respondiendo con humor.

“No pues Kike! Estás criticando a un ícono de la moda soy una IT DIPUTADA, una influencer!! Pásame una foto de tu look de hoy y hagamos una encuesta. Adjunto otras variantes. Y esos maricones que critican mi ropa pío no tienen luego nada q hacer?”, escribió.

Por supuesto, el polémico radialista no se quedó callado, sin embargo también apeló al humor e indicó que su comentario no fue ofensivo. “Con todo respeto, no hay crítica ni malicia. Sólo se trata de encontrar razones para sonreír en medio de tantas razones para enojarse, para llorar, etc”.