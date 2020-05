Witherspoon, que en los últimos años no solo ha consolidado su estatus de estrella sino que se ha convertido en una productora muy destacada en Hollywood, se pondrá al frente de las películas "Your Place Or Mine" y "The Cactus".

La primera gira en torno a dos amigos cuyas vidas cambian por completo cuando él se ofrece a cuidar el hijo de ella para que esta pueda perseguir el sueño de su vida.

Aline Brosh McKenna, que firmó el guion de la exitosa "The Devil Wears Prada" (2006), debutará como directora con esta película.

Por otro lado, "The Cactus" adaptará a la pantalla la novela de Sarah Haywood sobre los dilemas de una mujer que se queda embarazada con 45 años.

"Hemos estado buscando durante un tiempo las oportunidades ideales para colaborar con Ted Sarandos, Scott Stuber y todo el equipo de Netflix y no podríamos estar más emocionados de trabajar con ellos en estas dos comedias románticas", dijo Witherspoon.

"Reese y su equipo en Hello Sunshine han dejado una tremenda huella en la industria y estamos emocionados de haber encontrado dos proyectos fantásticos para colaborar con ellos", señaló Scott Stuber, presidente de la parcela de películas de Netflix.

Ganadora del Óscar a la mejor actriz de reparto por "Walk the Line" (2005), Witherspoon se ha convertido en un faro imprescindible para las mujeres en la industria audiovisual estadounidense con una premisa clara: si Hollywood no te da papeles para ti, créalos tú misma.

Triunfó con "Big Little Lies" en HBO delante y detrás de las cámaras; el año pasado estrenó "The Morning Show" en Apple; y recientemente presentó en Hulu "Little Fires Everywhere", tres ejemplos de por qué en 2019 fue escogida por The Hollywood Reporter en el puesto 37 de las 100 personas más poderosas de Hollywood (por delante no tiene ningún intérprete: solo productores, directores, guionistas o ejecutivos).