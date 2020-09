Muchas internautas refutaron al comunicador y su postura marcada respecto a la generación ‘Y’, mejor conocida como millenialls, la cual dio a conocer en un artículo en el diario Última Hora.

“Son frágiles al punto que cualquier llamado de atención a su adolescencia perpetua puede acabar en un suicidio, llanto o visita al siquiatra o sicólogo… Los millennials odian la rutina, el esfuerzo y el silencioso camino que labra a los exitosos cada día”, es una de las aseveraciones que más comentarios generó.

Para la comunidad digital, en su mayoría millennial, Fernández Bogado está equivocado y consideran también que al contar con espacio en medios, debe tener sólidos fundamentos.

En contacto con el programa Show de Noticias, de GEN, el psiquiatra Julio Torales, echó por tierra lo mencionado por Benjamín. “Esas luchas generacionales son tan tontas porque cada generación puede encontrar sus virtudes y sus defectos”, expresó.

Calificó de “poco feliz”, el hecho de querer ‘romantizar’ la enfermedad mental y percibirla como frágil.

“Es diferente la capacidad de expresarnos que tenemos los millennials. Las generaciones de antes no tenían porque simplemente no podían hacerlo, entonces comparar generaciones siempre va a terminar generando mayor división y no se ajusta a la realidad”.

Resaltó que el mundo cambió y también los seres humanos, y que de no ser por ello, no habríamos crecido como especie

“Bienvenidos los millennials y sus dudas, bienvenida la generación Z y sus vicisitudes y ánimo a las generaciones anteriores para que sigan adaptándose a estos cambios que si o sí tienen que adaptarse o no van a poder mantenerse actualizados”, remarcó.