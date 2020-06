El portal The Wrap señaló hoy que las conversaciones entre Warner Bros. y Keaton todavía están dando los primeros pasos.

Pero si se cerrara su fichaje, el actor formaría parte del intento de Warner Bros. por llevar la idea del "multiverso" de DC Comics a la gran pantalla.

En este "multiverso", los diferentes superhéroes y villanos pueden aparecer en diferentes tramas, mundos y realidades temporales que coexisten dentro de un gran marco narrativo.

Este "multiverso" permitía a los autores de DC Comics jugar con una mayor flexibilidad a la hora de trastear con los personajes, que podían aparecer en diferentes líneas narrativas y bajo diferentes atributos, sin perder la ilusión de coherencia del conjunto.

Así, esta cinta sobre "The Flash", que protagonizará Ezra Miller, no estará conectada con "Batman v Superman" (2016) ni "Justice League" (2017), pese a que el actor ya daba vida ahí a ese personaje supersónico, sino que se vinculará en cierta medida con "Batman" (1989) y "Batman Returns" (1992), al presentar a Keaton como un Batman envejecido que puede dar consejos al nuevo héroe.

"The Flash" tampoco tendrá relación con "The Batman", película que está preparando el director Matt Reeves para octubre de 2021 con Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Colin Farrell y Paul Dano y que se postula como la joya de la corona de Warner Bros. para el futuro de DC Comics.

Muschietti, que triunfó como el realizador de los títulos de terror "It" (2017) e "It Chapter Two" (2019), se sentará en la silla de director de "The Flash".

Christina Hodson, que brilló como guionista de "Bumblebee" (2018), ha escrito el último borrador de este proyecto que ha dado muchas vueltas en los últimos años sin terminar de concretarse y que se atascó en los despachos de Warner Bros. hasta ahora