Los Ángeles (EE.UU.). Billie Eilish es la cantante elegida para firmar el tema oficial de "No Time to Die", la nueva película de James Bond que se estrenará en abril.

"Me parece loco ser parte de esto en todos los sentidos", dijo este martes la joven estadounidense en un comunicado.

"Poder ponerle música a la canción principal de una película que es parte de una saga tan legendaria es un enorme honor. La de James Bond es la saga fílmica más genial que jamás ha existido. Estoy todavía en 'shock'", añadió.

Eilish, una de las grandes sensaciones musicales del pasado año, colaborará, como es habitual, con su hermano Finneas para abordar este tema.

"Componer la canción principal de una película de Bond es algo con lo que hemos soñado hacer durante toda nuestra vida. No hay nada más icónico que unir música y cine como en 'Goldfinger' (John Barry y Shirley Bassey) y 'Live and Let Die' (Wings, escrita por Paul y Linda McCartney)", comentó.

"Nos sentimos muy muy afortunados de tener un pequeño rol en tan legendaria saga. Larga vida a 007", agregó.

Por su parte, el director de la nueva película sobre Bond, Cary Joji Fukunaga, admitió ser "un enorme fan" del trabajo de estos dos artistas.

"Su integridad creativa y su talento son incomparables y estoy deseando que el público escuche lo que han traído: una fresca y nueva perspectiva cuyas voces se escucharán en las generaciones que vengan", aseguró.

Eilish asombró al mundo en 2019 con su disco debut "When We Fall Asleep, Where Do We Go?", con el que será candidata a seis premios Grammy (incluidas las categorías de álbum del año, canción del año, grabación del año y mejor nuevo artista) en la gala que se celebrará el próximo 26 de enero en Los Ángeles (EE.UU.).

Por su parte, Daniel Craig, en la que será su última aparición como James Bond, está al frente del reparto estelar de "No Time to Die", en el que también figuran Rami Malek, Ana de Armas, Léa Seydoux, Christoph Waltz, Naomie Harris, Ralph Fiennes, Jeffrey Wright, Ben Whishaw y Lashana Lynch.

Craig, de 51 años, protagonizó "Casino Royale" (2006), "Quantum of Solace" (2008), "Skyfall" (2012) y "Spectre" (2015).

Esta última película recaudó en todo el mundo 881 millones de dólares en taquilla, según el portal especializado Box Office Mojo.