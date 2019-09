Arrastrando las palabras, “El Diez” trató de mantener la conversación con el periodista de Fox Sport, quien pacientemente esperaba a que este termine cada frase. Aunque el “ídolo” de los albicelestes se encuentra de regreso en el mundo del deporte, sus balbuceos y poca coherencia al hablar lo hacen caer una vez más en picada.

El problema de dicción de Maradona llamó la atención desde junio del 2017, cuando el periodista argentino Luis Novaresio manifestó “Fue una entrevista muy difícil”, al día siguiente de una nota con el exfutbolista. También otros comunicadores indicaron en aquel tiempo que entrevistarlo se volvió incómodo.

La última aparición ante cámaras de Maradó, como lo llaman sus fanáticos, preocupó a sus seguidores, quienes a través de las redes sociales lamentaron que su “ídolo” se encuentre en ese estado a sus 58 años. Además, los comentarios que podría ser consecuencia de su adicción a las drogas y alcohol tomaron lugar.

Consciente de recibir críticas por su inconveniente para comunicarse, Diego justificó que estaba llorando en el momento del enlace televisivo. “El otro día puse la tele y ustedes (los periodistas) decían ‘a Maradona no se le entendía nada cuando hablaba’. Y no boludo, cómo se me va a entender si estaba llorando”, explicó en conversación con el conductor de Fox Sport.

A inicios de 1996, una fuerte confesión de Diego Maradona resonó en el mundo. Por primera vez “el mejor jugador” de aquel entonces, admitió ser consumidor de cocaína desde los 22 años. Asimismo, se llamó “adicto a las drogas y el alcohol”.

“La cocaína me había nublado completamente. No me dejaba libre el cerebro. No me dejaba libre la mente para pensar y actuar”, reveló el astro del balompié a la agencia AFP.

Luego de dos años de iniciar en el consumo de estupefacientes, Diego Armando había protagonizado una publicidad de campaña “Antidrogas” en 1984. Los momentos dorados del exjugador ocultaban su adicción.

Según neurólogos consultados por la prensa del vecino país, está comprobado que el consumo de drogas puede causar daños cerebrales irrecuperables.

“El consumo de drogas tiene diferentes efectos en el cerebro. La cocaína puede causar pequeñas isquemias que afectan los vasos cerebrales y que, con la edad, se profundizan. Sus pausas podrían ser por una alteración en la actividad neuronal”, explicó uno de los neurólogos al portal Noticias.

Por otra parte, su expareja Rocío Oliva indicó que la abstinencia le obliga a tomar 10 a 15 pastillas de alprazolam y champán para conciliar el sueño, pero que el alcohol lo vuelve violento.

“Él toma pastillas para dormir hace mil años y, mezcladas con una copa de alcohol, es terrible. Ni siquiera es que está borracho, porque con una copa de alcohol nadie está borracho, pero le hacen un efecto tremendo”, declaró entonces su hija Dalma en el programa Pampita Online.