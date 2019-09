A full night of hits se denomina la gira que trae al intérprete y productor Richard Marx a nuestro país. La presentación está marcada para el jueves 26 de septiembre a las 21:00, en el gran teatro del BCP.

Las entradas están en venta en todos los puestos de la Red UTS y los precios son los siguientes:

Primera Fila: G. 1.100.000

VIP Platino: G. 880.000

VIP Oro: G. 660.000

VIP Plata: G. 550.000

Preferencias: G. 330.000

El álbum debut del nativo de Chicago, “Richard Marx”, publicado en 1987, generó cuatro singles que alcanzaron el Top 5 en los Estados Unidos, incluyendo “Hold On To The Night” (que llegó a ser número uno) y “Don’t Mean Nothing” (que le valió una nominación al Grammy como Mejor Intérprete Masculino de Rock).

En 1989, lanzó “Repeat Offender” que fue aún más exitoso, alcanzando el número 1 y cuadruplicando el platino con dos sencillos en el # 1: “Satisfied” y “Right here waiting”. Hasta el día de hoy es el único artista masculino en la historia que sus primeros siete singles han alcanzado el Top 5 en las listas de Billboard.

En 2003 ganó un Grammy a Canción del Año por la co-autoría de “Dance With My Father” y editó “My Own Best Enemy” (“When You’re Gone”, “Ready To Fly”). En 2010 lanzó “Stories To Tell”, un álbum de Grandes Éxitos, que incluyó el hit “When You Loved Me”. En 2012 lanzó su primer álbum de navidad “Christmas Spirit”. El 8 de julio de 2014, lanzó su octavo álbum, “Beautiful Goodbye”, incluyendo todo su nuevo material. En todos sus formatos, Marx ha alcanzado un impresionante total de 14 singles #1.