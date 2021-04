Se trata de un show de corte minimalista que contiene canciones y reflexiones sobre el momento que vive la humanidad.

El público podrá disfrutar de un repertorio variado el cual incluirá canciones como ‘Una historia más de amor’ de Rolando Chaparro, ‘Elegía a Rene Dávalos’ de Carlos Noguera y Juan Manuel Marcos, ‘Ángel y demonio’ de Jairo, ‘Georgea Lee’ de Tom Waits, ‘¿Dónde están? de Alberto Rodas’, entre otras.

Los artistas contarán además con la participación especial del guitarrista nacional Gabriel Colmán.

En la ocasión se presentará un anticipo del proyecto ‘Flecha ecléctica’, un tributo al rock and roll mundial con versiones en guaraní de ‘Knock knock heavens door’ de Bob Dylan, ‘Bohemian Rhapsody’ (fragmento) y ‘Love of my life’ de Queen, ‘Imagine’ de John Lennon y mucho más.

Es costo de la entrada es de Gs. 100.000 y puede ser adquirida a través de Ticketea o llamando al (0981) 850886 con delivery a partir de 2 entradas. La actividad es con cupos limitados hasta completar el aforo permitido vigente y respetando el protocolo sanitario.

El espectáculo es parte de la programación del Ciclo de Verano de la Dirección General de Cultura y Turismo y cuenta con el apoyo de la Entidad de Gestión Colectiva de Derechos de Artistas Intérpretes o Ejecutantes (AIE).