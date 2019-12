La rubia comunicadora comentó a HOY que sale del Grupo Venus Comunicaciones por la puerta grande.

“Decidimos no renovar por una cuestión comercial de auspiciantes que faltaban. La radio prefirió pagarle un plus a un locutor que ya está en lugar de pagar un salario a otro que se vaya solo para hacer un horario porque no le cierran los números, pero en Venus me dijeron que super conformes con mi trabajo”, expresó.

Hutter extiende su agradecimiento a los directivos de la 105.1 FM, asegurando que también cumplieron con ella: “Durante un buen tiempo me fui a trabajar con mi hijo porque era de madrugada y no me hacían problemas”, recordó.

La radialista espera volver pronto a alguna radioemisora. “Yo soy bicho de radio y me encantaría seguir haciendo en el 2020. Estoy conversando con colegas de una emisora, esta semana se tiene que definir y si no, me pondré a ver otra opción”.

América TV

Denise Hutter sigue con sus programas televisivos Desde Arriba, los sábados y “Que comience la función”, de lunes a viernes de 11 a 12 hs. El primero enfocado a entrevistas a figuras del medio y el segundo referente a temas de espectáculos.

La conductora reveló además que podría ser parte de América Tv en Argentina próximamente.

“Está la oferta de ir en verano todos los viernes de enero y febrero a América Argentina a ser panelista de un programa, eso me lo tienen que confirmar en estos días porque hay unos cambios de programación. Eso es lo bueno de un canal que es relativamente nuevo en el medio, que hay chance de hacer muchas cosas”.