Richard Madden negocia unirse a Angelina Jolie en "The Eternals" de Marvel

Los Ángeles. El actor británico Richard Madden, conocido por haber interpretado a Robb Stark en "Game of Thrones", está negociando su incorporación a la cinta de Marvel Studios "The Eternals", en cuyo elenco ya figuraba Angelina Jolie, informó este martes el medio especializado The Wrap.

Fuente: EFE