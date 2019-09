El cantante, compositor y productor, Richard Marx, se presentará en Paraguay el próximo jueves 26 de setiembre con su "A full night of hits" en el Teatro del Banco Central del Paraguay (Federación Rusa c/ Augusto Roa Bastos).

Oriundo de Chicago, con más de treinta años de carrera, ha vendido más de 30 millones de discos mundialmente, comenzando con su homónimo debut que se posicionó #8 en el chart de Billboard Top 200 y generó cuatro singles Top 5, incluyendo “Hold On To The Nights” y “Don’t Mean Nothing” que le valió una nominación al Grammy como Mejor Intérprete Masculino de Rock. Su sucesor “Repeat Offender” (1989) fue aun más exitoso, alcanzando el #1 y álbum cuádruple platino con dos singles #1: “Satisfied” y “Right Here Waiting”.

En julio del 2014, lanzó su octavo álbum, Beautiful Goodbye, con todo el material nuevo. Los fanáticos pueden encontrar el octavo álbum de estudio de Marx, un poco alejado de sus álbumes anteriores. Según el cantante / compositor, se propuso hacer un álbum deliberadamente sexy. “Las canciones de este disco fueron influenciadas en gran medida por todos, desde Sade hasta Bebel Gilberto, hasta varios artistas de EDM e incluso Chopin. Soy conocido por la música romántica en el pasado, pero esta música que escribí es más sensual y etérea, y las letras son más aventureras de lo que he estado dispuesto a hacer en el pasado ".

Todos los temas de Beautiful Goodbye fueron escritos y producidos por Marx, excepto "Getaway", coescrita y producida con Walter Afanasieff; "Forgot To Remember" coescrito con el líder de Vertical Horizon y colaborador frecuente de Marx, Matt Scannell; "Turn Off The Night", coescrita con el compositor de múltiples éxitos David Hodges, y la canción principal, coescrita con su esposa, Daisy Fuentes.

Richard se ha comprometido con varias causas benéficas diferentes, desde donar los derechos de autor de su exitoso sencillo, "Should´ve Known Better", para construir una habitación en el Centro Médico de la NYU para pacientes pediátricos con cáncer, hasta su grabación de "Children of the Night", la cual llamó la atención sobre la difícil situación de los niños sin hogar en las calles, recaudando más de 500 mil dólares para la Fundación "Children of the Night".

Marx también ha realizado conciertos benéficos a lo largo de los años para la Fundación TJ Martell, Toys for Tots, Make a Wish Foundation, la American Cancer Society, Ronald McDonald House Charities, Best Buddies y Special Olympics. También ha organizado un concierto anual benéfico de estrellas para la Fundación de Fibrosis Quística, recaudando más de 4 millones de dólares para investigación para curar la enfermedad.

Las entradas para el show del 26 de setiembre en el BCP están a la venta en la Red UTS. Preferencias: 330.000gs; VIP Plata: 550.000gs; VIP Oro: 660.000gs; VIP Platino: 880.000gs. Primera Fila: 1.100.000gs.

El evento es producido por InOut Music y HG Eventos.