Acomodándose el anteojo con el mismo gesto que el líder de la banda de atracadores, recuerda cómo de un día para el otro su vida tomó otro rumbo. “Con unos amigos solemos hacer peñas y una vez, uno de ellos me dijo ‘vos te venís a hacer de un pianista y sos un ladrón internacional’”.

El comentario despertó la curiosidad del joven y aunque tiempo atrás no sintió atracción por ver la serie, Joshua empezó por el trailer, rápidamente pasó al primer episodio y finalmente se volvió uno de los mejores fanáticos, teniendo a su favor el parecido con Sergio Marquina alias “El Profesor”.

“Noté que efectivamente tenía un cierto aspecto parecido a mí pero yo quería confirmar con otras personas, qué mejor que mis familiares. Me dijeron que sí. Entonces, pensé en cuáles eran mi posibilidades”, comenta.

Aunque ya hacía shows, le pareció más atractivo presentarse como El Profesor y cantar mientras ejecuta en el piano las dos canciones más conocidas de La Casa de Papel: Bella Ciao y My Life Is Going On.

Para lucir idéntico al personaje, el músico debió hacer algunas inversiones como por ejemplo el anteojo, del mismo modelo y marca, que adquirió vía internet y un kepi también comprado online, que utilizó el actor en unos de los capítulos. Además, de dejarse crecer el pelo y la barba.

En cuanto a sus presentaciones, Joshua dice que como hay a gente que le agrada también hay a otros que no. “No es culpa del personaje, es más bien porque le ven como un idealista que va hacia la izquierda. Por ese lado fue que me dijeron que no les gustó el show”.

Sus primeras apariciones a través de las redes sociales fue cuando trabajaba de Muver y los pasajeros, sorprendidos por el parecido, se tomaron fotos con él y al compartir en internet en un instante se volvieron virales.

Quiero que todos sepan quien fue mi muver ayer. EL PUTO CHUCK NORRIS CON GAFAS. Man, es el mismísimo profesor. pic.twitter.com/BnJVlmdBSz — rue. (@efffffystonem) 31 de diciembre de 2018

“Tuve algunas dificultades también en el proceso. Creé algunas cuentas de redes sociales pero las perdí por inexperiencia porque no puse mi nombre real. Seguramente algún usuario me habrá denunciado e Instagram bloqueó mi cuenta por suplantación de identidad”, revela Hansen antes de explicar “si yo digo que soy Batman nadie me va a creer porque es un personaje ficticio, si digo que soy El Profesor tampoco, porque no existe en el mundo real. Sin embargo, si digo que soy Álvaro Morte y tomo beneficio de eso, entonces sí sería suplantación de identidad”.

El malentendido en internet hizo que el imitador pida disculpas a la hermana del actor Álvaro Morte, quien es una seguidora de su perfil de Instagram, en el que suele comentar sus publicaciones.

“Soy un simple fans que me parezco a él y de alguna manera ayudo a difundir más la serie, ya que muchos amigos empezaron a ver por el parecido que tengo con el protagonista”, manifiesta.

La voz baja, susurrante y pausada de Joshua Hansen también produce cierta semejanza con el autor intelectual que ideó el plan casi perfecto del robo a la Fábrica de Moneda y Timbre de España en la serie emitida por Netflix.

“Me dijeron que no solo me parezco al personaje en lo físico sino también en mi manera de ser, por cómo analizo las cosas, soy un poco cuidadoso. Aunque parece que el personaje es un ermitaño antisocial, cosa que yo no, pero tengo esas características de pensar y leer mucho”, puntualiza.

El Profesor se convirtió en tan parte de su día a día, que uno de sus sueños es conocer a Álvaro Morte. “La verdad sería una oportunidad muy linda, al menos sacarme una foto con él, hacer un vídeo o conversar quizás”, expresa.

En cuanto a sus próximos proyectos, adelanta que le gustaría viajar imitando a El Profesor. De hecho confiesa que se le está dando. “En algunas semanas voy a Buenos Aires, me van a hacer entrevistas para el Canal 13 y también quieren hacer una publicidad conmigo en el restaurante de un paraguayo”.

“Que me quieran por quien soy yo, no solamente porque me parezco a El Profesor. Él va a pasar, quizás en algunos años será olvidado al igual que la serie”, pide Joshua Hansen. “Me gustaría que me conozcan más, por eso tengo grandes proyectos en mi cuenta de Instagram (@elprofesorclon). Voy a contar más quién soy yo, qué es mi vida y qué hago con esta situación que me parezco a alguien famoso”, asegura.

La conexión entre Joshua Hansen y la música

Su amor por el piano inició cuando tenía tan solo 6 años y veía en la iglesia evangélica en la que profesaba su fe a algunos pianistas. El instrumento provocaba que Joshua se pregunte “¿cuál será la nota que suena más aguda?”.

Su papá al notar la pasión que Hansen niño demostraba por el piano, le regaló uno en su cumpleaños número 8, más tarde cambió su instrumento a uno más profesional.

Durante 10 años vivió en Buenos Aires, Argentina, país donde recibió clases de música. Desde entonces, se dedicó a ella y optó por enseñar el método Suzuki.

El joven imitador describe la música como un lenguaje que va directo al corazón. “Sin letra la música ya transmite sentimiento, además que ayuda muchísimo al desarrollo cognitivo y no solo la música en sí sino todo lo que envuelve el tocar un instrumento”.

Como además de ser músico es licenciado en Administración de Empresas, creyó conveniente fusionar su pasión por la música con su carrera universitaria, creando su propia escuela musical, donde imparte clases de piano y guitarra clásica, en su casa y a domicilio.

“Se dice que todos tenemos un doble por ahí, yo tengo la suerte de que el mío está vivo y es famoso”, concluye.