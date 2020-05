El mediático bailarín Diego Achar, defiende al "poliamor". Asegura que al no estar bien vista por la sociedad, pasa a ser un infidelidad. Dice no sentirse para una sola persona por lo que gusta de conocer a personas sin restricción.

l exparticipante del reality show Baila Conmigo Paraguay, generó muchos comentarios días atrás cuando en Instagram le preguntaron por qué no se muestra con personas en redes sociales y él respondió que no le gusta estar en una relación. “Capaz tenga cuando el poliamor sea algo normal, algo que se practique normalmente sin ningún prejuicio”.

En conversación con HOY, defiende su postura y comparte un poco de su experiencia, obviando entrar en detalles.

“Es tener la libertad de tener una relación con más de una persona, con consentimiento y conocimiento”, así describe el artista al poliamor.

“Si vamos a ser sinceros la mayoría practicamos el poliamor, con el detalle de que no tenemos el consentimiento y aprobación de la persona con quien estamos en una relación, entonces lo que cometemos es una infidelidad”.

Asevera que se encuentra soltero, pero durante el tiempo que estuvo en pareja comprobó que lo suyo no es una relación estable con una sola persona. “Yo no estoy en pareja actualmente pero cuando lo estuve, entendí que no soy solo para una persona, me aburre, me gusta conocer personas sin ninguna restricción”.

Dice que al estar soltero no importa si uno está con una o más personas, pero si llega a tener un compromiso, la persona deberá pensar igual que él, pero no está seguro de si su postura es solo por ahora.

“El día que esté en pareja capaz sea con una persona poliamorosa, aunque no sé si esto que pienso es algo momentáneo”.

Respecto a la sexualidad, afirma que no es trascendental en este tipo de relaciones. “En el poliamor no importa la orientación sexual, eso ya dependería de las personas involucradas”