​Luego de años de haber finalizado, la mediática aseguró que el romance con Javier Torres fue una farsa para el programa televisivo de Latele.

"A mí me llamaron de la producción, me dijeron que me querían en ese programa con un novio y me dieron 24 horas para responderles, entonces yo le llamé a Javier", expresó en una transmisión en vivo a través de Instagram.

Liz sostuvo que le propuso fingir el noviazgo para MQC y que Domingo Coronel estaba al tanto del hecho.

Aseveró que los problemas surgieron cuando comenzaron a circular fotografías de Javier con hombres. "Todos los del programa sabían, a ellos les enviaban fotos".

Comentó que Torres quiso contar toda la verdad pero Domingo se opuso. "Si vos haces eso vas a perder muy grande porque ella tiene muchos seguidores que le quieren y todos te van a venir encima".

Galeano, quien se hizo viral años atrás por un video casero "presentando a su horno", dijo que llegó a pensar de que Javier podría cambiar, refiriéndose a su homosexualidad. "Yo sabía su historia, pensé que estando conmigo iba a cambiar, pero no".

En el reality 'Me Quiero Casar', un grupo de parejas competía por tener la "boda soñada" completamente gratis. Entre los participantes se encontraban también los cantantes Nadia Portillo y Abel Alfonzo, y el Monchi Papá y su novia Iracema Báez.

La emisión fue muy polémica y criticada por un sector de la sociedad, por instalar ideas falsas como una cura contra la homosexualidad y mentir sobre la equidad y perspectiva de género.

Esta no es la primera acusación de farsa hacia Domingo y Karina. Tiempo atrás, un exparticipante de otro reality dirigido por ambos, Cuestión de Peso, denunció muchas mentiras de parte de la producción.