Entrevistada por Pelusa Rubin, en su espacio en YouTube, la paraguaya expresó su opinión sobre la participación de mujeres trans en los concursos de belleza dirigido a señoritas.

“Desde mi punto de vista me parece que es injusto porque nunca va a tener celulitis”, dijo primeramente entre risas la mediática en el minuto 22:11 del video, para luego hablar con seriedad.

Al referirse a las mujeres trans, Sosa utilizó “ellos” en lugar de ellas.

“Pero también si vos sos mujer y querés participar en el certamen que ellos tienen vos no vas a poder por ser mujer, no te permiten, está completamente prohibido, pero ellos si pueden en el de mujeres y en ese caso también me parece medio injusto”, sostuvo.

Según la también chef y modelo, muchas participantes y misses no están de acuerdo con la apertura a sus pares trans per se reservan sus comentarios al ser de cierta manera condicionadas por la organización.

“Muchas chicas no pueden decir su opinión estando en un concurso porque si la organización ya le aceptó es como que vos también tenés que aceptar y hubo un caso de una chica que dijo que no quería ser compañera de habitación de… y ella era muy preparada, hermosa, con un cuerpazo… no logró pero ni el último lugar después de haber dicho eso, y medio que te va restando puntos también, es injusto”.

Tras sus declaraciones, sorpresivamente, la Miss Transgénero española Ángela Ponce, le dedicó un mensaje desde su perfil en la red social Instagram.

“Mientras unas cambiamos la historia, otras viven en la prehistoria”, escribió en su historia.