El cantautor brasileño en conversación telefónica con el Diario Clarín, expresó “las formas de hablar varían pero lo que se dice del amor ahora es lo mismo que se decía hace 500 años”.

Conocido por sus grandes éxitos de baladas románticas, Roberto Carlos, explicó que se usa un lenguaje moderno, más, o menos dramático, pero las historias son siempre iguales.

En cuanto sus temas en español, confesó que su canción “Emociones” prefiere cantar en ese idioma. Además, reveló que le gusta bastante cantar en español, logra identificarse con la lengua.

A lo largo de su trayectoria musical fue llamado como “o rei” en su país natal, al respecto, dijo, “recibo ese tratamiento en Brasil, pero soy un cantante que no se considera nada de eso. Antes me daba timidez escuchar que me llamaran así, ahora lo acepto con mucha humildad”.

Entre sus confesiones, el cantautor brasileño comentó que lucir saludable a sus 78 años es gracias a su alimentación moderada, descanso necesario y medicina ortomolecular.

En el marco de su gira “Amor sin límites”, Roberto Carlos se presentará en Paraguay por tercera vez, ocasión en que promocionará su primer álbum en español luego de veinticinco años.

Las últimas entradas disponibles, para los siguientes sectores, continúan a la venta en todos los puntos de Ticketea: VIP PLATINO G.2.750.000, VIP ORO G.1.750.000 y PREFERENCIA A/B G.600.000.