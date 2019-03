“Maldición será un día hermoso” es el espacio radial que la periodista llevaba adelante desde hace años en la 95.5 Fm y que hace unos días llegó a su fin.

Malos tratos, faltas y despidos son solo algunos de los supuestos motivos que se manejaban en el ambiente mediático derivaron en la desvinculación de la conductora.

En conversación con HOY, González sostuvo que prefirió dar un paso al costado tras ser notificada que su espacio mañanero ya no seguiría. “Un día me llamaron y me dijeron que ‘Maldición’ ya no seguía, me ofrecieron otro horario que no me convenció, de 19 a 22 y no iba a estar cómoda”.

Los rumores también señalaban que además del horario le ofrecieron cambiar a su dupla, Federico Pérez por Adrián Bellassai. “Yo estoy acostumbrada a formar mi equipo de trabajo, siempre me dieron la oportunidad de elegir desde productores hasta co conductores, pero cuando te quieren imponer como que ya no. Preferí decir hasta aquí”.

“No me callo, mi pecado es ser directa y decir como son las cosas. Quiero por ejemplo seguir puteando contra los políticos”, sostuvo en un momento la radialista por lo que le consultamos si sufrió alguna censura o intento de ella.

“Creo que la radio no es así, tiene larga data de “dejarte ser”. Además creo que a los dueños de madios le pasará lo mismo que a políticos, cuando encontrás comunicadores como yo… Ni lo plantean porque puede ser mucho peor. En síntesis, siempre me dejaron ser”.

PROYECTOS

La comunicadora estudió sociología y se declara amante de los distintos procesos en la sociedad, como el que atraviesan los campesinos actualmente, por lo que continuará dedicándose a sus investigaciones al tiempo de llevar adelante otros proyectos referentes a la comunicación.

Afirma que desde que dio a conocer su desvinculación del holding de radio recibió propuestas de otros medios mientras tanto encabeza el programa “Yeymix“ por la 90.1 Fm Radio Mix, de lunes a viernes, de 15 a 18 hs.