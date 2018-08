En contacto con Teleshow, Ña Delo se encargó de repartir sus comentarios picantes a varias de las referentes de la farándula.

Sus dichos fueron contra Larissa Riquelme y Ruth Alcaráz tras conocerse que ambas estaban invitadas al acto de cambio de mando presidencial.

También apuntó contra Navila Ibarra, trayendo a flote la polémica generada por su embarazo, ya que en su momento, muchos aseguraron que su hija es fruto de una relación extramatrimonial. A esto se sumó que, según las malas lenguas, el hombre en cuestión es un conocido político.

El mismo sería el responsable de su arribo sin concurso en el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

En ese sentido, Ña Deló fue tajante con sus declaraciones en relación al padre de la hija de la funcionaria pública.

“Navila Ibarra siempre hace jeheka por el partido colorado, tal es así que tuvo un hijo de un político, siempre ojeheka, la partido colorado igeneroso”, expresó Ña Deló, que consultada por el cargo de dicho político, contestó que aún no sabe.

“Ella me habló, pero no le di importancia porque no es carga política para el partido colorado. No es nombre verdadero para convencer a un correligionario”, dijo además la seccionara que hizo caso omiso a los pedidos de Ibarra de no seguir entrometiéndose con la paternidad de su hija.

En noviembre del 2017, Navila fue blanco de críticas y cuestionamientos, tanto por su supuesta relación prohibida y su “salto” a la función pública. Una de las que disparó con mucha fuerza es la exmodelo Magalí Caballero, quien no se guardó nada en un audio vía WhatsApp que se hizo viral.