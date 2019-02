En conversación con Alvaro Mora en su programa radial ‘Mañana Irresponsable’, Rodrigo Burgos contó detalladamente lo que sucedió el domingo por la noche durante la gresca protagonizada contra su expareja Lucía y su familia.

Según lo relatado, esa noche Burgos solicitó a Zárate que lo acompañara hasta Itacurubí de la Cordillera junto a sus hijas para poder verlas luego de dos meses sin tener contacto con ellas.

“Yo me fui como para verles, y despedirme porque me tenía que venir para Asunción para entrenar, le pedí a Ruth si podía llevarme y así avisarles también que las llevaría al dentista”, contó.

Una vez estando en el domicilio, Rodrigo estuvo a solas con las niñas en la vereda hasta su partida. Sin embargo, la riña llegó posterior al encuentro luego de que su ex pareja, Lucía, viera que el jugador subía al auto pero del lado del acompañante.

“Ella vio y salió del portón y empezó a golpear el parabrisas, y ahí salió Ruth para recriminarle y pasó lo que pasó”, dijo.

La pelea, según lo contado, en realidad ocurrió entre ambas féminas pues Lucía aprovechó la salida de Zárate para poder golpearla alimentada por los celos.





“La discusión comenzó a partir del parabrisas. Me bajé como para separarlas y ahí salió la hermana a querer pegarle a Ruth y luego la mamá”, alegó. Posterior a esa situación, la hermana de Lucía recogió una piedra para poder seguir golpeando el vidrio.

El desenlace tuvo como resultado un rasguño en la frente de Aguilera por un lado, y moretones, rasguños en gran parte del cuerpo de Ruth.

“Si es por ellas siempre estoy borracho”, dijo Rodrigo en referencia a los dichos de su ex asegurando que el deportista fue hasta la casa en estado de embriaguez. “Encima tenía que presentarme al club para trabajar al día siguiente, y además domingo siempre hay control, si estaba sin remera es porque hacia calor”, dijo.

Justificando otro punto para refutar la hipótesis de Aguilera, Rodrigo hizo hincapié también sobre el pedido a Zárate para que esta condujera hasta el lugar de la disputa.

“Yo no manejaba porque a mi me cansa manejar, ya que hago varios recorridos, y me cansa las piernas”, alegó.

“Siempre estuve tranquilo porque lo que dijeron no es cierto”, acotó además.

En ese sentido, reveló que desde la separación, Aguilera se mantuvo como objetivo poder recrear una situación límite ya que “una vez me dijo que si yo no estaba con ella, prefería verme en la cárcel y con eso ya te das cuenta que eso a mi no me va a dejar en paz”.

Asimismo añadió que “una vez trató fundirme en ese sentido, y lo va a querer volver a hacer”.

Incluso señaló a la hermana de Lucía como la principal propulsora de las desdichas de Burgos: “Es la primera que me quiere ver en la cárcel, por envidia quizás, siempre le brindé todo a su hermana”, mencionó sobre la mujer.

“Tiene que pensar en sus hijos, en su marido que está batallando en Colombia, pero le preocupa más el quilombo”.





“LO ÚNICO QUE QUIERO ES QUE SE TERMINE”

Por último, el jugador de Capiatá sostuvo que peleará por la custodia de sus dos hijas y prefiere ver a su ex mujer con otro hombre para que él pueda estar en paz.

“Solo quiero verlas a mis hijas, lo que ella haga de su vida a mí no me importa, a pesar de que es la mamá de mis hijas por ahí en otro sentido a mí no me importa”.

Expuso que esta situación lo hace sufrir en lo personal y lo futbolístico, y que le demanda mucho dinero ya que presume que Lucía no invierte en las niñas.

“De que nosotros nos decimos cosas, nos decimos; yo le había reclamado para que las tenga bien a mis hijas. Una tiene un principio de anemia y le reclamé eso, y ella salió con otra cosa, con Ruth”, espetó el deportista.

Mencionó que todas las pruebas de ese domingo fatídico ya están la Fiscalía con el pedido de algún circuito cerrado en la zona para esclarecer lo sucedido.

“Lo único que quiero es que se termine. A mis hijas les conviene que me vaya bien”.

Y cerró: “Todo lo que están diciendo ellas es mentira, me perjudicó en su momento cuando estaba en Olimpia, en lo económico y en lo psicológico, lo mismo a mis hijas. Si tiene otra pareja (Lucía), que sean felices”.