El libro relata un periodo histórico de gran relevancia para nuestro país, que fue la ocupación aliada, que duró más de 7 años en suelo paraguayo y marcó la historia nacional, y es relanzado en coincidencia con el 150° aniversario del histórico suceso.

En el acto brindaron unas palabras el ministro de la Secretaría Nacional de Cultura Rubén Capdevila y la historiadora Mary Monte de López Moreira, resaltando la contribución del material para la memoria histórica nacional.







Monte puntualizó sobre el antecedente de la Ocupación, que fue la Guerra contra la Triple Alianza (1864-1870), en la cual Argentina, Brasil y Uruguay se enfrentaron al Paraguay de López.

“Esta fue una guerra terrible, hasta ese momento no había existido otra guerra igual, fue una guerra total que se peleó de norte a sur, de este a oeste, se involucraron a militares y a civiles, no solamente hombre sino mujeres y niños. No existió otra guerra en la etapa de la historia moderna como la que sufrió el Paraguay durante la Guerra Grande”, argumentó.

Posteriormente, se obsequiaron ejemplares de cortesía a las renombradas historiadoras Julia Velilla y Beatriz González de Bosio.