Nueva York, Estados Unidos. Ronnie Spector, la cantante de rock 'n' roll de los ojos de gato detrás del grupo The Ronettes de la década de 1960, cuyos éxitos que definieron una generación e incluyeron el clásico "Be My Baby", murió el miércoles a los 78 años.

"Nuestro amado ángel en la tierra, Ronnie, dejó este mundo en paz hoy después de una breve batalla contra el cáncer", expresó en un comunicado la familia.

"Ronnie vivió su vida con un brillo en los ojos, una actitud valiente, un retorcido sentido del humor y una sonrisa en su rostro", agregó el comunicado.

Nacida como Veronica Greenfield en el Harlem hispano de Nueva York, el 10 de agosto de 1943, Spector era hija de una madre afroamericana-cherokee y un padre irlandés-estadounidense.

Formó el grupo musical más tarde conocido como The Ronettes con su hermana Estelle Bennett y su prima Nedra Talley, ganando adeptos en el área de Nueva York con sus conmovedoras canciones de amor juvenil, antes de firmar en 1963 con el entonces legendario productor Phil Spector, con quien ella luego se casó.

Con sus ojos vampíricos y párpados pesados, peinados altísimos y faldas cortadas por encima de la rodilla, las Ronettes ofrecieron una serie de éxitos durante su apogeo a principios de la década de 1960, incluidos "Baby, I Love You" y "(The Best Part of) Breakin' Up", junto con la amada "Be My Baby", canción que en 1999 fue incluida en el Salón de la Fama de los Grammy.

Junto con las Supremes, las Ronettes se encontraban entre los principales grupos de la época y el único grupo de chicas que realizó una gira con los Beatles, abriendo para ellos en su gira de 1966.

Al incluir al trío en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2007, Keith Richards de The Rolling Stones recordó haber sido telonero de las Ronettes en la década de 1960.

"No necesitaban nada. Tocaron mi corazón allí mismo y todavía lo tocan", dijo Richards.

Las Ronettes se separaron en 1967 después de una gira de conciertos por Europa.

En 1968, Ronnie se casó con Phil Spector, alguna vez el rey de los productores de rock'n roll, quien en 2009 fue encarcelado por asesinato.

La pareja se divorció en 1974, y en su autobiografía la cantante relató años de comportamiento terriblemente abusivo perpetrado por su ex.

Tras la ruptura de las Ronettes, Spector continuó una carrera en solitario, que incluyó una serie de colaboraciones con artistas como Eddie Money y la E Street Band de Bruce Springsteen.

En 2006 lanzó "Last of the Rock Stars", un álbum que incluía colaboraciones de Richards y Patti Smith.

"Estaba llena de amor y gratitud", se lee en el comunicado de su familia. "Su sonido alegre, naturaleza juguetona y presencia mágica vivirán en todos los que la conocieron, escucharon o vieron".