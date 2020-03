​Tras la denuncia de Quintana contra su esposo y las declaraciones en las que reveló maltrato, violencia y amenazas de muerte, el padre del Ministro de Agricultura y Ganadería, Rodolfo Friedmann Alfaro, reveló mensajes contundentes de su mujer. En ellos, la joven reconoce a una amiga haberse casado solo por interés.

“Me casé por sus millones nomás, pero asco me da. Ya no soporto más amiga, viejo asqueroso maniático. Haku vai tuja’i añete (es un viejo calentón). Demasiado le odio, ni estar con él puedo más, asco me da. Vomito a cada rato amiga”, dice Nancy en conversación con una amiga.

Este post también lo compartió en su historia de Instagram, acotando: ““Esta es Nancy para que no caiga otro como yo en manos de esta diabla”.

Friedmann Cresta, en cambio, se dijo enamorado de ella y dispuesto a llegar a un acuerdo con ella. Su mensaje en su post, se contradice a a otro donde el mismo anunció una querella en su contra por difamación, calumnia e injuria, solicitando por los daños 1.500.000.000 Gs. y cinco años de prisión. “Irá al Buen Pastor unos buenos años”, resaltó. Agregó además que su caso es llevado por el estudio jurídico de Oscar Tuma.







El pasado martes 17, agentes policiales ingresaron a la residencia de Friedmann Cresta en Villarrica, procediendo a retirar las pertenencias de Nancy. Ropa, zapatos, elementos de aseo personal y la camioneta que el hombre le obsequió, se detalla en el acta policial.





En un conversación el farandulero Fredy Vera "El churero", el empresario ratificó su amor a su esposa y su deseo de vuelva con él. "Quiero que regrese, que me disculpe… no tengo ningún prejuicio ni vergüenza en decir que yo le quiero.