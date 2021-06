Inmiscuido en la carrera de Odontología, Rubén seguía su talento solo como un hobby, sin embargo su amor por el arte musical lo empujaron a seguir su sueño.

Describir las cosas simples de la vida y darles melodía pasó a ser de un escape a una verdadera pasión.

“Muchos hablan de un amor de verano pero este fue un amor de cuarentena. La canción la escribí en mayo del año pasado, fue un amor que no pudo ser por la distancia, pero que no resultó en vano porque realmente no sabía que yo sólo podía escribir y luego componer una canción”, expresa García sobre su canción ‘Verte Reír’, primer sencillo promocional.

El tema nació en una madrugada mientras veía una serie cómica. ”Se me prendió la lamparita creativa y comencé a grabar la melodía en mi celular y la verdad que me quedé muy sorprendido y orgulloso del trabajo que hice porque no me esperaba este resultado”.

Posteriormente afinó los detalles y la canción se hizo oficial de la mano de la productora Motion Studio, de Santiago Espínola. “Santi confió en mí desde el 2018 haciéndome covers de primer nivel y gracias a esos videos pude llegar a la mirada de productores del Canta Conmigo y me llamaron para participar”, sostiene.

El sencillo cuenta con un videoclip, disponible ya en las plataformas digitales.

“Está a cargo del genio de Bruno Ferreiro que es el guitarrista de Flou y él mismo se basó en la idea de un casting en el cual hacía de personajes tanto animados como de películas, pero que al final terminó siendo echado del casting por su mala actuación (que hace alusión a una relación que no pudo ser)”.

Sobre el concepto y nombre de su obra ‘Verte Reír’, el intérprete los conjuga en la definición de Felicidad. “Tiene relación a la época en la que estábamos, donde había mucha incertidumbre los cuales nos llevaron a revalorizar las cosas más simples como una sonrisa y entonces al haber logrado hacer reír a alguien en la distancia se convertía en un lindo show para mí”.

Rubén García tomó notoriedad en medios al ser parte del reality show de Telefuturo, ‘Canta Conmigo Paraguay’, aún en competencia.