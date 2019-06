Ginzo confirmó que renuncia al matutino farandulero para emprender otros proyectos.

“Disfruté mucho de cada etapa de mi vida… Yo soy una persona que cambia constantemente, me gusta salir de mi zona de confort, hacer cosas quizás de las cuales no estoy preparada pero aprender y creo que cualquiera puede hacerlo realmente no es que vos nacés de una manera y tenés que morir igualito porque así si sos exitoso, al contrario cuando más cambiamos, más aprendemos y disfrutamos más de la vida “, expresó en una nota para Teleshow.

La silla de Pati será ocupada por Fabiola Martínez, quien vuelve al canal de Villa Morra luego de algunos años en el Grupo JBB donde estuvo al frente de programas de radio y televisión.

Además de El Resumen, Martínez integrará el jurado de la nueva temporada del reality show Baila Conmigo Paraguay y hará dupla con Marcelo Jara en Radio Palma 106.5 FM.

Así también se especula que la mediática tomaría el lugar de la modelo Jazmín Mernes en Polémica en el Bar.