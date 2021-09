Oriundas de la ciudad de Santaní, las hermanas emprenden vuelo en el arte, decidas a llegar lejos.

La fusión y el rock son los estilos que las hermanas han decidido abrazar para su proyecto, marcando su estilo a través del ritmo.

Una probada de su propuesta es “Me gustás”, el tema promocional. “Compuse cuando tenía 17 años. Estaba yo sentada pensando en la vida y me acordé de alguien que en ese momento me gustaba bastante, pero yo sabía que no se iba a dar nada y ahí me puse a escribir y fue así como nació la canción”, palabras de Sauri.

Sauri estudió en el conservatorio de su ciudad y cantaba salmos en la iglesia. Tras finalizar la secundaria, se instaló en la capital donde actualmente estudia licenciatura en música. Se animó a participar del casting para el reality televisivo Canta Conmigo Paraguay, donde quedó y tomó mucha repercusión.

Ale, por su parte, también se encontró inmersa desde temprana edad en el arte. Su padre, Luis Ovando es trompetista, mientras que la madre, Edelira Armoa, es una experta interpretando canciones.

“Yo practiqué guitarra con mi hermano Renzo, luego fui perfeccionándome sola. Yo tengo el don del canto”.

Afirma que ella y su hermana mantienen una conexión casi indescriptible en el escenario y eso se ve reflejada en cada presentación.

La joven de 18 años acompaña a Sauri en la segunda voz, aunque también tiene intervención en ciertos pasajes de ‘Me gustás’.

Las artistas se lanzaron oficialmente en un evento en el bar Hard Rock Asunción. El video de la canción ‘Me gustas’, puede ser apreciado en YouTube.