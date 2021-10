ATRAPADOS

Comedia del inglés Peter Quilter con versión de Patricia Reyna presenta la historia de Andrés, quien vive feliz, alejado de todos, entregado a un trabajo que, en el fondo le desagrada, pero del que no puede deshacerse. Sus horas de placer las pasa con sus libros y la música. Ese día llueve torrencialmente, y la advertencia es de no salir.

Una ensalada verde y un trozo de Roquefort serán su cena aquella noche; apenas clava el tenedor en un bocado cuando timbrazos insistentes perturban su tranquilidad. La tormenta exterior se convierte en un ser humano que irrumpe intempestivamente en su hogar. A partir de allí, nada será igual en la vida de Andrés. Judith es ahora el remolino que lo sacude.

Protagonizada por José Luis Ardissone y Ana María Imizcoz, se presenta en el Arlequín (Antequera 1061 casi Tte. Fariña) a las 20:30 este sábado 23 y domingo 24 de octubre a las 19:30.

Las entradas tienen un costo de 75.000 Gs. Está habilitada la Promo vacunados la cual consiste entre dos entradas por Gs. 100.000. Para ello uno de los asistentes debe presentar su certificado de vacunación COVID-19. Reservas al (0992) 442152.

QUÉ FUE LO QUE PASÓ?

La trama transcurre en el departamento de Ramón González quién luego de una noche agitada de despedida de soltero despierta sin recordar que pasó y en eso surge un dilema que no tiene idea de cómo solucionar. En el vaivén de diferentes personajes hacen que la verdad salga la luz a pesar de todo hace que el amor sobresalga ante cualquier obstáculo.

Con texto y dirección de Arsenio Ruíz, actúan Fabu Olmedo, Dani Ruíz, Susy Panizza, Mat Franco, Leo Rodríguez, Jazmín Giacumussi, y Laura Belotto.

Sube a escena en la Alianza Francesa de Asunción (Mcal. Estigarribia 1039, e/ Brasil y EEUU) este sábado a las 21:00 y el domingo a las 20:00. Las entradas tienen un costo de 50.000 Gs. anticipadas y 70.000 Gs. en puerta. Reservas al (0983)548283.

TESA PO’E PARTY

Escrita y dirigida por Anuncio Galeano, sigue a un grupo de actores enloquecidos por el teatro y los inconvenientes que ocurren tras bambalinas durante la noche del estreno. Todo se complica, desde el maquillaje, las pelucas, el vestuario, los olvidos, el choque de personalidades, etc. Mientras, el regidor intenta desesperadamente poner orden en el caos.

La puesta es realizada con elementos clownescos. Actúan Calolo Rodríguez, Augusto Toranzos, Gabriela Cubilla, Sair Gamarra, Alma Quiñonez y Anuncio Galeano.

Las funciones son en el auditorio Ruy Díaz de Guzmán de la Manzana de la Rivera (Ayolas 129 entre Paraguayo Independiente y Benjamin Constant) viernes, sábados y domingos a las 20:00. Las entradas tienen un costo de 50.000 Gs. se pueden ser adquirir contactando al 0982219545.





TODA LA SAL DE ESTE CUERPO

Obra de teatro danza dirigida por Natalia Aldana, con idea y textos de Andrés Ovelar, tiene como eje el movimiento.

Tres cuerpos varones en la noche del trazo. Dos voces, hermanos quizás; hablan de una historia que no es aquella que se ve en escena y que sólo les pertenece a ellos. Son dos tiempos que no se tocan, el de las voces y el de los cuerpos. Un movimiento que es toda respiración, toda escritura. ¿Estarán estos dos tiempos reimaginando el mito de Apolo y Jacinto? Que aquel que no haya maldecido al viento no se atreva a hablar de dolor”.

Actúan Gerardo Báez, Fabio Esteche y Magín Pereira. Se presenta en Sala La Correa (General Díaz 1163 entre Hernandarias y Don Bosco). Las entradas anticipadas tienen un costo de 50.000 Gs. y 70.000 Gs. en puerta. Para reservas, contactar al (0971) 196010.





LA REINA DE LA NOVENA

Con idea y dirección general de Patricia Reyna, la obra es interpretada por cinco actrices dirigidas por cinco directores, brindando una interesante perspectiva para observar a víctimas de la violencia domestica contra mujeres, niñas y personas LGTBIQ+ (lesbianas, gays, transgéneros, transexuales, travestis, bisexuales, intersexuales y queers), desde la mirada masculina.

Actúan Gabriela Cañete, Inocencia Fernández, Mafe Mieres, Sifri Sanabria y Olga Vallejos. Los directores son Silvio Rodas, Pablo Ardissone, Juan Carlos Cañete, Luis Troche y Ronald Von Knobloch.

Se presenta este sábado y domingo a las 20:30 en la Sala García Lorca de la Manzana de la Rivera. (Ayolas 129 entre Paraguayo Independiente y Benjamin Constant).

Las entradas tienen un costo de 80.000 Gs. en puerta y 60.000 Gs. anticipadas. Para mayor información el público puede contactar al (0991) 322213.

OTRX

Escrita por uruguayo Marcos Acuña y adaptada por Alfredo ‘Miliki’ Chaves, la puesta se centra en un thriller psicológico que presenta la celebración de la fiesta de 15 años de Felicitas, en la que siete personajes bailan para negar su verdad, enlazando discusiones dramáticas, anécdotas cómicas y mucha intimidad en una puesta en escena.

Conforman el elenco Regina Bachero, Jazmín Mello, Manni Delvalle, Ronald von Knobloch, James Morel, Jorge Flores y Joaquín Díaz Sacco.

Se presenta por última vez este domingo 24 de octubre en el Galpón del Pasaje Molas (Pasaje Molas entre Cerro Corá y 25 de Mayo). Las entradas tienen un costo de 70.000 Gs. en puerta y 60.000 Gs., de manera anticipada. Las mismas se pueden adquirir contactando al (0983)955577.