En las últimas horas, Norath dio de qué hablar al exponer su situación actual, en al que estando sin trabajo en medios de comunicación, recurrió a la venta de pantalones vaqueros para caballeros.

Cuando muchas personas, incluyendo figuras mediáticas se solidarizaron con ella, expresándole su apoyo, la exmodelo Lorena Luraghi, salió al paso y escrachó desde su perfil en Instagram a la comunicadora farandulera.

“Da gusto posar en las redes con ropas que no pagás, yo pago por cada prenda que usas y todo lo que vendo es para mis remedios por mi salud”, empezó Luraghi, quien desde hace años enfrenta una dura batalla contra varios padecimientos como artritis reumatoidea, lupus y celiaquía.

“Por todas tus redes estás con mis prendas, ¿sería posible que me pagues ya?… es injusto que las personas se hagan las vivas”, disparó en otra historia.

Luego, la extop de American International Model School, se refirió puntualmente a los videos que Alfonzo compartió en su cuenta Instagram, para exponer su situación con la venta de vaqueros.

“Haces tu discurso en tus redes de moral, pero no me pagás. Es injusto que deba estar recorriendo toda la noche y hoy, por no tener para pagar una ecografía, cuando esta persona no me paga por mis ropas que lleva puesta. Fantástico que hables de moral. etc., ¿y que tal si pagas el bikini al menos?, por favor”.

Lorena acompañó todos estos escritos con fotos de Norath luciendo las prendas.

Seguidamente hizo una reflexión: “Lastimosamente acá se aprovechan de todo… Solo en Paraguay te deben, requerís y se enojan y bloquean… y creen que ya está todo. He pasado por momentos muy malos y sigo luchando día a día, hago mi vida, trabajo como puedo y no le jodo a nadie. Cada uno sabe lo que hace y Dios, yo estoy más que tranquila conmigo y con Dios”.

Hasta el momento de la publicación, Norath Alfonzo no se pronunció al respecto.