La mediática confesó que semanas atrás pasó por una situación que la lastimó. “No es fácil hablar de esto pero sé que la mayoría de las mujeres atravesamos a lo largo de nuestra vida diversas agresiones por parte de hombres (o yo los llamaría animales) que se sienten superiores a nosotras”, escribió en su cuenta de Instagram.

Ilusionada por la oportunidad laboral, Ginzo se reunió con un hombre a quien señaló como ‘un animal’.

“Me encontré con un lobo feroz que solamente me veía como una presa. Me hizo sentir tan incómoda y sucia. Salí huyendo. Pero como toda lady intenté sobrellevar la situación para no perder la oportunidad laboral. Pero seguía insistiendo el hombre, esta vez vía mensajes”, relató.

Reveló haber sentido rabia y asco porque le hizo perder su tiempo y paz. “Me paralizó. Me costó varios días asimilar lo que había pasado. Pensando qué había hecho mal, cómo no me di cuenta que iba por ahí la cosa, ¿habrá sido mi ropa?”, se preguntó la exconductora de radio y Tv.

“Después me dije a mí misma: ridícula. Es de nuevo un salvaje intentando ejercer su poder, su fuerza y su posición”, continuó.

Pese a lo incómoda que fue la situación, rescató que le sirvió para ser consciente de lo vulnerables que son las mujeres. Además, comentó cuál es su misión como madre un niño.

“Mi misión es criar a un hombre que respete, valore y proteja a las mujeres”, indicó.

Por otra parte, aclaró que su publicación no pretende que se la tenga lástima. “Les cuento para que ganen coraje aquellas mujeres que día a día se sienten agredidas o forzadas en situaciones incómodas”, finalizó.