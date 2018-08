De acuerdo a lo expresado por la periodista Rocío Valiente a la 970 AM, las ex tops se ubicaron en las sillas designadas a los embajadores de Canadá y Francia al no encontrar lugar en la Catedral Metropolitana de Asunción, donde se celebraba el Te Deum, posterior al juramento de Marito Abdo como Presidente de Paraguay.

“Ellas se hicieron las desentendidas y tuvieron que salir cuando los de protocolo les llamaron la atención”, expresó.





Cuando la autoridad canadiense llegó, se mostró amable y caballeroso con las damas en cuestión. “El embajador de Canadá dijo que no tenía problemas en sentarse al lado de ellas pero por vergüenza tuvieron que levantarse y salieron en medio del Te Deum”.

La esposa del senador Rodolfo Friedmann Alfaro, la también exmodelo Marly Figueredo habló para el diario impreso recomendó a sus excolegas llegar temprano a los actos protocolares: “Tienen que sentar cabeza”, acotó Valiente.





Por otra parte, el siempre polémico Fredy Vera, conocido popularmente como ‘El churero’ tampoco quedó atrás.

Rocío relató que el farandulero dijo ser “brasilero” para acceder al sector designado para los periodistas.