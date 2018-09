En el programa televisivo de farándula, En boca de lobos, vía telefónica la mediática fue abordada sobre las declaraciones de la productora argentina Malena Guinzburg, quien afirmó que Dallys la acosó años atrás.

En un momento, Ruttia dijo que “no son nuevos” los rumores sobre la sexualidad de Ferreira, ya que supuestamente años atrás se comentaba qur mantuvo relaciones con mujeres, entre ellas Marly Figueredo.

“Eso no es cierto, estás mintiendo”, respondió tajante la también actriz y conductora de Tv, dejando en claro que es heterosexual y que Marly la une una gran amistad.

“Yo soy directo al grano, no doy media vuelta y si vos querés dar más nombres de otras modelos podes darlos, pero hay que hacerse cargo de lo que se dice”, sostuvo.





La rubia paraguaya indicó que es muy respetuosa con los demás por lo tanto exige lo mismo, algo que Malena Guinzburg entendió y posteriormente le pidió disculpas. “No hay ningún pasado ni ningún presente, y para mí no tiene absolutamente nada de malo ser gay o bisexual, pero yo no puedo asumir algo que no soy”.

El panelista de la emisión de Lobo Tv ratificó que él solo reflotó un rumor del pasado, aunque está muy al tanto. “Como soy muy joven, no viví esa época pero me recuerdan que cuando vos empezabas recién era algo que se comentaba por los pasillos”.

La comunicadora siguió expresando su molestia. “Me parece muy poco serio de tu parte, no sé si sos periodista pero deberías saber que de los rumores no se hacen noticias, es absolutamente irresponsable y poco profesional”.

Señaló que los periodistas tienen que ser responsables al momento difundir una información.

“Para hablar hay que tener fuentes, te digo esto con mucho respeto, no te conozco y lejos de mí está querer descalificar tu trabajo. Primeramente no es cierto y le estás haciendo daño a una persona seria, profesional y respetuosa como lo soy yo, entonces no podes hablar así tan livianamente”.





¿SAMANIEGO, BISEXUAL; Y HELEM, FACTURERA?

El conductor del programa, Juan Carlos Samaniego, pidió disculpas a Dallys en caso de haber mal interpretado el tratamiento del tema y aseveró que la conoce desde sus inicios en el modelaje y que nunca escuchó los supuestos rumores sobre su condición sexual.

Ferreira aceptó las disculpas, agregando “otros rumores”.

“Lo mismo yo había escuchado de vos, que sos bisexual, pero qué irresponsable sería de mi parte decir eso y aparte la sexualidad no viene al caso tampoco”.

Luego se refirió a Helem Roux, también integrante del panel.

“Yo escuché que Hélem facturaba”, dijo pidiendo disculpas enseguida a la exmodelo y aclarando que lo hacía adrede, en respuesta Ruttia.

Tras los comentarios sarcásticos de Ferreira, el chismentero volvió a disparar. “Si tanto te molesta es porque algo habrá”

“Me gusta hablar con las personas con las que se puede hablar y que no digan las cosas por decirlas, tan livianamente sin siquiera investigar ni preguntar. Le mando un beso enorme, que les vaya muy bien”, finalizó Dallys.