Desde su programa televisivo Al estilo Pelusa, la presentadora se refirió a la polémica generada luego de que el vocalista de The Fenders, Leonardo González, afirmara que consumen drogas y niñas de 15 años.

“Este señor, Leonardo, se hundió solito, cabó su fosa solito, el habla de drogas y de nenas lo peor que pudo haber dicho”, expresó Pelusa.





Pidió a Sebas, integrante del panel, que no justifique las preguntas hechas al músico, como parte de su trabajo como periodista, indicando que sí se trató de apología a delitos.

“Se están agarrando de la condición de Sebastián, de lo que quieran decir de su vida privada y se están olvidando de este señor adulto, que tiene hijas y que habla de drogas y de comerle a nenas de 15 años”.

Catalogó a su compañero como “un chico noble y transparente”, al que quieren atacar, queriendo tapar lo dicho por González.





“Sebastián es lo más recto que hay, ustedes no saben lo que que es este muchacho, así que no tiene nada que ver una condición o una preferencia con la moral, eso lo que tienen que separar, no todas las prostitutas, no todos los homosexuales son degenerados, hay heterosexuales degenerados que violan a sus hijas”, sostuvo.

Finalmente destacó el trabajo de Sebas: “Es un chico sano, él no pudo dejar pasar esto, y las señoras y los señores de buena fe y con moral deberían agradecerle que esté atento a esas cosas”.