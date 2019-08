Entre las máximas figuras de las más importantes compañías de ballet del mundo, reunidas en esta gala se encuentra el bailarín profesional, Sebastián Vinet, quien en conversación con nuestra redacción sobre los vaivenes su carrera artística.

Sebastián, nació en Chile y fue ahí donde dio sus primeros pasos en expresiones artísticas, a las que se sentía llamado. Estudió en la Escuela de Ballet del Teatro Municipal de su ciudad natal y, posteriormente, en la Houston Ballet Academy de los Estados Unidos.

“Siempre me gustó poder expresarme. De pequeño actué mucho tiempo en Chile y a través de la actuación fui descubriendo la danza. Caminaba en zanco, aprendí a tocar instrumentos y empecé a bailar otros estilos como hip hop y jazz”, recordó el titulado como primer bailarín.

La película ‘Billy Elliot’ y los artistas Michael Jackson y Jim Kelly, fueron de inspiración para la vida profesional de Vinet, tanto que motivado por ellos se animó a audicionar en el Teatro municipal de Chile y quedó seleccionado para estudiar danza clásica.

Sebastián considera que todo lo que sucede en la carrera de un artista, desde premios hasta nombramiento de rangos, nacen cuando y donde tienen que surgir como resultado del trabajo duro. “Me ha costado mucho llegar a donde estoy. El título de primer bailarín, el cual por supuesto es un peso enorme tenerlo y muchas veces me siento no capacitado con él cuando tengo que bailar en galas con estrellas increíbles a las que admiro, pero me levanto todos los días pensando en trabajar duro para poder mantener la mejor calidad posible dentro de lo que se considera un bailarín”, reveló el profesional en danza.

Por otro lado, reconoció que lo más difícil para él en su vida profesional son el cansancio y dolor físico, ya que se encuentra llevando una carrera freelance desde hace cinco meses, lo que significa viajar y cambiar de repertorio muy rápido. “Dentro de un mes o dos, estoy en Asia un día y al otro día en Sudamérica, eso afecta mucho al cuerpo. Estoy aprendiendo a manejarlo”, aseveró.

Sin embargo, confesó que hay otro aspecto que le cuesta sobrellevar en el entorno artístico y es “la envidia”. “Voy aprendiendo con los años a ignorar a la gente envidiosa y el poco apoyo, sobre todo de las generaciones antiguas con las nuevas, existe un poco de rivalidad, en el sentido que las generaciones pasadas pretenden que el mundo lance sea como era para ellos y no se enfrentan a la evolución que ha tenido”, señaló.

Sebastián Vinet participará en el trascendental evento de nivel internacional en el que se brindará el trabajo de estrellas de la danza con un programa ecléctico e innovador con un balance perfecto entre clásico, neoclásico y contemporáneo.

En cuanto a su visita a nuestro país, comentó que es la segunda vez que bailará en Paraguay pero es la primera vez que se presentará en Asunción. “Estoy muy contento de poder llevar mi arte a la ciudad grande del país. Los bailarines principalmente somos una forma de entretener y de expresar, espero poder hacerlos sentir un poco de emoción durante mi función y poder deslumbrarlos con mi capacidad técnica”, expresó.

Actualmente, el denominado primer bailarín dedica su tiempo a bailar por el mundo y trabajar con diferentes personas. Señaló que, “he tenido el tiempo de poder encontrarme más con el artista que quisiera ser”. Además, comentó es un apasionado por la moda, fotografías y pretende ser reconocido como artista creativo.

Entre sus próximo proyectos indicó que esperar retomar su trabajo con Vogue México, el cual asegura que causará mucho impacto en el mundo del entretenimiento de la moda, visual y digital en Latinoamérica. “Este año ha sido un año diferente, mucha danza y mucho viaje”, reflexionó.

Las entradas estarán a la venta a través de RED UTS con costos que van desde Vip Platino G. 1.050.000, Vip Gold G.850.000, Vip Plata G.450.000, Platea A G.200.000 y Platea B G.100.000.