La expareja fue fotografiada durante los SAG Awards (Premios del Sindicato de Actores), donde Brad Pitt ganó como mejor actor de reparto por “Once Upon a Time in Hollywood”, mientras que Jennifer Aniston se llevó el galardón por su papel principal en la serie dramática The Morning Show.

Detrás del escenario, el encuentro entre actores tomó por sorpresa a los espectadores, quienes quedaron boquiabiertos por la amabilidad que transmitían entre sí. En una de las imágenes se ve a ambos sonriendo mientras Brad sostiene el brazo derecho de Aniston.

La segunda instantánea causó revuelo en redes, ya que Aniston está de espalda en una posición que aparenta querer irse, pero su exesposo la sostiene de la mano izquierda.

Otras de las fotografías viralizadas es la de Brad Pitt mirando atentamente a su exesposa en una de las pantallas ubicadas detrás de escena.

La reacción de Aniston al escuchar su nombre como ganadora y la de su expareja mirándola a través del televisor emocionó a los internautas. Se volvió viral en Twitter bajo el título “Quédate con quien te mire como Brad Pitt mira a Jennifer Aniston”.

Cabe recordar que Brad Pitt terminó con Jennifer Aniston, luego de enamorarse de su compañera de reparto del filme Angelina Jolie, en el set del filme “Mr & Mrs Smith”.