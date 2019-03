Ambas son mujeres valientes y poderosas pero de distintos universos, aún así no fue impedimento para la actriz israelí, Gal Gadot, para felicitar a su par por el éxito en taquilla por Capitana Marvel.

Tras el estreno, la nueva película de Marvel atravesó su fin de semana con salas llenas, de hecho, el filme ya lleva recaudando más de 500 millones de dólares en todo el mundo.

A diferencia de Wonder Woman que supo recaudar más de 821 millones de dólares.

"¡Estoy muy contenta por ti, hermana!", escribió Gadot sobre Larson en sus stories de Instagram este pasado lunes. El mensaje iba acompañado de un dibujo de la artista Maxy Artwork (una joven instagramer de 17 años) en el que aparecen los personajes de Wonder Woman y Capitana Marvel abrazadas y sonriendo.

Anteriormente, Larson manifestó en la alfombra roja en la premier de Londres que su heroína favorita es justamente Wonder Woman, además de ser fan de las guerreras de Wakanda, quienes integran el mundo de Black Panther: ”Me gusta mucho Wonder Woman. Pero también todas las mujeres de Wakanda son increíbles”.

The moment Illie asks @brielarson who HER favourite female superhero is… @captainmarvel @CaptMarvelNews #captainmarvel pic.twitter.com/iw7CeVG5bR

— The Female Lead (@the_female_lead) 11 de marzo de 2019