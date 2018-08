La actriz de la popular serie de Netflix, ‘Orange Is the New Black’, será la encargada de dar vida a Kate Kane en la próxima serie que tratara sobre las aventura de Batwoman.

Hace unas semanas, Warner Bros y el canal estadounidense The CW anunciaban la puesta en marcha de la primera serie protagonizada por una superheroína homosexual, quien estará apareciendo el ya tradicional cruce de series de DC de la cadena estadounidense (donde se emiten Arrow, The Flash, Supergirly Legends of Tomorrow).

La guionista Caroline Dries (Crónicas vampíricas) es la encargada de adaptar el personaje de Kate Kane, alias Batwoman, a la pequeña pantalla.

Cargada de pasión por la justicia social y sin pelos en la lengua, Kate Kane es una mujer lesbiana y luchadora callejera muy preparada que pretende acabar con el resurgimiento criminal en la ciudad de Gotham, que también aparecerá por primera vez en las series. Pero antes, tendrá que acabar con sus propios demonios.

De llevarse adelante, la adaptación televisiva de Batwoman llegaría en la temporada 2019-2020 con Greg Berlanti, el hombre detrás de muchas de las adaptaciones televisivas de DC, como productor ejecutivo.

“Es un honor, pero soy un manojo de nervios… porque esto era mi sueño de infancia. Es algo que me habría muerto por ver en televisión cuando era una joven miembro de la comunidad LGTB que nunca se sintió representada en televisión y siempre se sintió sola y diferente”, comunicó este miércoles Rose a todos sus seguidores en su cuenta de Instagram.

Rose, que se identifica a sí misma como de género fluido, se dio a conocer entre el gran público por su participación en la tercera temporada de Orange Is the New Black. Su carrera cinematográfica incluye películas como xXx: Reactivated, Resident Evil: Capítulo final, Dando la nota 3 o John Wick 2.