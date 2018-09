Tras lograr la liberación de Alice Marie Johnson, condenada a cadena perpetua por un delito de drogas sin violencia, ahora Kim trabaja en el caso de Chris Young, un hombre que fue sentenciado a cadena perpetua por posesión de marihuana y cocaína después de ser arrestado en 2010.

Y es que ese interés de abocar a la liberación de convictos que ella asegura han sido procesados y condenados injustamente, hizo despertar rumores de que se encuentra dando un paso más y esté estudiando leyes. O eso al menos expresó Kanye West en una entrevista.

Al ser consultado por el tema, su esposo Kanye West manifestó sentirse orgulloso de su pareja: “Me encanta, me encanta”, dijo el rapero. “Eso es todo en lo que nos enfocamos, ayudando a las personas que no tienen voz, rompiendo los sistemas de clase. Hay dos millones de afroamericanos encarcelados ahora… Vamos a sacar a la gente, punto”.

West también agregó: “Mi esposa está estudiando derecho y es extremadamente serio para nosotros”.

Sin embargo, los portales Extra y People confirman que Kim no está estudiando leyes, como afirmó su esposo, aunque si se encuentra enfocada en la reforma penitenciaria de EE.UU.

El miércoles de la semana pasada, Kardashian visitó la Casa Blanca por segunda vez este año, asistiendo a una sesión de escucha encabezada por Jared Kushner sobre la reforma penitenciaria. Su esposa, Ivanka Trump, la hija del presidente de EE.UU., también asistió.

It started with Ms. Alice, but looking at her and seeing the faces and learning the stories of the men and women I’ve met inside prisons I knew I couldn’t stop at just one. It’s time for REAL systemic change pic.twitter.com/kdKr8s6lJW

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) 5 de septiembre de 2018