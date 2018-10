Según las fuentes, la cantante tuvo un colapso la semana pasada ya que se encontraba deprimida por un alarmante bajo de nivel de glóbulos blancos de la sangre.

De hecho, el año pasado se sometió a un transplante de riñón a causa del lupus, lo que provoca que su estado de salud se encuentre aún más delicado.

En ese sentido, en las últimas dos semanas, Gómez pasó por el hospital Cedars- Sinaí Medical Center de Los Angeles, pero a finales de la semana pasada volvió a ingresar ya que su bajo nivel de glóbulos blancos persistía lo que derivó a una “espiral emocional negativa”.

Durante esa segunda recaída, Selena entró en crisis nerviosa ya que no podía ser dada de alta lo que derivó que se arrancará las vías intravenosas del brazo y gritara sin poder calmarse.

Actualmente, la artista se encuentra en un psiquiátrico de la costa este de Estados Unidos para recibir terapia dialéctica de comportamiento, un tratamiento al que ya se sometió en el pasado y que sirve para tratar diversos trastornos.

According to TMZ, @SelenaGomez is currently receiving DBT treatment at a psychiatric facility in the wake of a “mental breakdown” & multiple health scares regarding “alarming” white blood cells level in her system caused by kidney transplant. We’re sending her positive vibes! pic.twitter.com/Ji7oF4R2yF

