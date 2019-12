“Me conozco como esposa, como mamá y como conductora claro, pero ahora voy a encontrarme con una nueva Gisella”, afirma con mucha serenidad la mediática, sin dejar de evidenciar su emoción por ser elegida para encabezar el clásico mañanero a partir del próximo año.

“Pienso y sigo sin entender qué pasó, me sorprende el cariño de la gente. Me tomó por sorpresa que me llamaran, sobre todo porque hace tiempo que no estaba haciendo televisión”, dice luego sobre la inesperada convocatoria de los directivos para hacerle la propuesta.

La comunicadora será la nueva cara del 9 junto a Chiche Corte, trayendo de vuelta una dupla a las mañanas del SNT.

Cassettai, de nacionalidad Argentina, lleva más de 15 años viviendo y trabajando en Paraguay, conduciendo programas de radio y televisión, siempre en el rubro del entretenimiento. Aunque en el 2013 integró el extinto matutino del 13 “Bien Temprano”.

“Me di cuenta de que todos los pasos que di en la Tv, todo lo que vine haciendo fueron sumando y eso me emociona. Ahora, ‘La mañana de cada día’ me va a desafiar a mí misma a aprender, descubrirme profesionalmente y dar lo mejor todos los días. Estoy muy agradecida con los directivos por tenerme en cuenta y por el que se está formando”, asevera.

“CRECER CON LA AUDIENCIA”

La presentadora es consciente de que LMDCD tiene una gran público compuesto por distintas generaciones, fiel a lo largo de los años y confía en cumplir sus expectativas. “Quiero divertirme todas las mañanas y crecer con la audiencia, espero que elijan despertarse con mi cara y la de mis compañeros todos los días”.

El SNT aún no comunicó de manera oficial el arribo de Chiche Corte a sus filas, pero ya inició una campaña de marketing en medios con la figura “incógnita” del mismo. Sobre el punto y sin explayarse mucho al respecto, Gisella resalta: “Estoy muy contenta con mi dupla”.

A Gisella y a Chiche no les costará para nada hacer “mancuerna”, pues llevan años de trabajo juntos en radio y eventos.

CONDUCTORA, ESPOSA Y MADRE

La radialista que desde hace unos meses se sumó a la 94.3 FM RQP, conduciendo el programa “Volumen 1”, comenta que LMDCD implicará una reestructuración no únicamente en su día a día, si no en el de su familia conformada por su esposo Juan Carlos Álvarez y su hijo Juan Ignacio.

“Se altera todo en mi rutina, porque ya no soy solo yo, están Juanca y Juani, y ahora hay que acomodar mis horarios y los suyos para al final del día poder estar juntos”.

En ese sentido, Gisella resalta el apoyo incondicional de su marido, pues ni bien fue convocada por el canal inmediatamente lo consultó con él y como de costumbre la acompañó desde antes de decidir. “Somos compañeros y padres e independientes el uno del otro, pero estamos juntos y es importante siempre sentir ese respaldo”.

La nueva temporada de “La Mañana de Cada Día” arrancará en los primeros días del 2020. Carlos Troche dejará la conducción luego de varios años para ceder la posta a Chiche y Gisella, sin embargo seguirá como presentador del Noticiero 24 Horas, además de un nuevo programa por el canal hermano C9N.

En tanto que del plantel actual se mantendrán Michelín Ortíz, Anibal Espínola, Edwin Storrer y Diego Aguero, no así Solange Encina que se concentrará como conductora de C9N y la radio RQP.