El mencionado canal de cable ofrece en su grilla un espacio fiel a su denominación, ‘Show de Noticias’, el cual se destaca por su versatilidad y soltura fresca a la hora de desarrollar los distintos temas nacionales.

“Es un programa donde el 70% del tiempo hablamos de noticias, y un 30% le damos espacio al show; siempre hay show, en la política, en el fútbol, en la economía, hay un lado más mediático y farandulezco que no podemos dejar de tocar”, expresa Silvero.

Considera que el programa tiene un sello único que se aleja de las propuestas de los demás medios y que favorece tanto al equipo como a la audiencia.

“Me parece un privilegio hoy en día poder poner un espacio en televisión que se permita cambiar el formato tradicional de noticiero en ese horario, desde el enfoque, hasta la disposición de la mesa”.

Carmiña por su parte, define a Show de Noticias como un magazine informativo y de opinión. “Hace años pasaron de moda los noticiarios aburridos y encajonados es por eso que la gente opta por otro estilo de periodismo”, asevera.

Cinthia valora el todo como conjunto para que la propuesta sea exitosa. “Pienso que el formato reúne todos los requisitos necesarios para informar sin dejar de entretener. También hay mucho esfuerzo de producción y la dirección de arte para lograr este producto”.

“LA QUÍMICA SUMA MUCHÍSIMO”

Lograr que un formato guste no es tarea fácil. Más allá del laburo detrás y del tratamiento en pantalla, la conexión entre los comunicadores es fundamental, pues si entre ellos no hay sintonía la información no será del agrado del espectador y el esquema de trabajo resultará tedioso.

“La verdad es que nos complementamos. Cinthia y Carmi son un lujo porque si bien son distintas en sus carreras, coinciden en ser muy incisivas y frontales”, dice Mike, el único caballero de la mesa.

Para Masi, lo genial del equipo es que todos tienen ganas de trabajar ninguno ‘se queda en el molde’. “El éxito está en que podemos tocar todos los temas tanto nacionales e internacionales sin aburrir”.

“La química entre nosotros suma muchísimo. Carmiña es una revelación para mí en este rubro”, acota Mora sobre su compañera, que viene con un largo recorrido en formatos de entretenimiento y farándula, por lo que es como ‘la nueva’ en el periodismo puro y convencional.

En ese sentido, Carmiña asegura que demostró que puede estar al frente no solo de un espacio de noticias sino de distintos formatos.

“La gente ya se olvidó de lo que yo hacía antes y si no se olvidó ya no me relaciona con eso. Logré cambiar ese perfil de quilombera que tenía antes y lo que me pongan, siempre y cuando me de el cuero, creo que lo voy a poder hacer, pero sí, ya no me odia tanto la gente”.

Show de Noticias se emite de lunes a viernes, de 12 a 14 hs, través de las pantallas de GEN. 12/612HD de Tigo TV, 8 de Copaco 15 Claro IPTV y 12 Personal.