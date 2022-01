Con una estética única en movimientos, vestuario y narrativa, el Grupo Sigilos se consolida con un sello particular e innovador, en el ámbito teatral.

“Contar una historia con el cuerpo en forma poética a través de una creación en forma colectiva”, así describe el actor y gestor cultural, Magín Pereira, a Sigilos, la compañía teatral de la cual es fundador.

Egresado de la escuela de teatro ‘El Estudio’, de Agustín Núñez, Pereira comenta la compañía surgió con la obra ‘Quizás un pedacito’, cuando cursaba el segundo año de carrera, junto a su compañera y amiga, Natalia Aldana. “Ahí descubrí lo que es expresión corporal, todo lo que el cuerpo puede hacer y como que tengo más desarrollado lo que es el movimiento, ahí me enamoré del arte”.

Tras esta primera experiencia llegó ‘Paso de Nubes’, en el 2016 y luego un extenso recorrido en formación y exploración, incluyendo talleres con maestros del arte. ”Nos fuimos alimentando de varias disciplinas”.

“Lo que buscamos es contar algo genuino, que sea nuestro. El artista es un creador constantemente, por eso nuestros procesos muchas veces son largos, porque es experimental, entonces vamos buscando a través de eso y por el camino aparecen otras cosas”.

El artista que la denominación ‘Sigilos’ surgió de la palabra secretos, haciendo referencia a todo aquello que las personas esconden. Así cobró vida “La Casa Sigilos”, desarrollada en una antigua casona ubicada en Gral. Diaz y Hernandarias, del centro histórico de Asunción, con gran éxito en 2018 y 2019, bajo la dirección de Raquel Martínez.

Con la llegada de la pandemia, el grupo se tomó una pausa, tiempo en el que Magín fue dando forma a una idea largamente acariciada, ‘1978’, obra experimental inspirada en el naufragio del Myriam Adela, ocurrido en Vallemí en febrero de 1978, para plasmar historias, cultura y tradición de la gente de dicho pueblo, del cual Magin es oriundo.

En esta ocasión, contaron con la dirección de Wal Mayans, haciendo mancuerna con su propia compañía, Tierra Sin Mal, dejando como resultado un espectáculo que trascendió de boca en boca, dejando a una parte del público con ganas de más funciones y a otra gran parte, con ganas de verla.

Magín agradece al público y a los colegas del arte, por el apoyo y la buena receptividad, asegurando que son un gran motor para seguir creando, en conjunto por el amor al arte.

“Cada uno encuentra su camino desde el momento que encuentra lo que le gusta y lo que te hace evolucionar como ser humano, es donde empiezan a venir las ideas y las creatividades y si te gusta algo, yo creo que todo es posible”, asevera.

El histrión insta a la nueva camada de artistas a construir desde el arte rompiendo rompiendo paradigmas, parafraseando a una maestra que le decía ‘permitite ser imperfecto para ser perfecto’. “Es como escarbarte, romper todas las estructuras para poder encontrarte a vos mismo. El arte siempre es algo que va a construir, no solamente a vos sino a los que están a tu alrededor, y también a la sociedad”, acota.

Reconoce que en Paraguay es doblemente difícil vivir del arte, principalmente en el rubro escénico, sin embargo invita a los que abrazan esta expresión artística a salir de su zona de confort.

“Podes ir a una escuela de teatro, pero creo que vos tenés que encontrarte a vos y tu verdad, tu propia danza, tu propio ser, para que seas auténtico y cuando te vean en escena y expreses algo, seas vos. Porque realmente somos nosotros, como nos llega una historia y cómo la reflejamos nosotros.

Cree firmemente en todas las formas del movimiento y lo toma como premisa. “El ser humano tiene que evolucionar, no te podes quedar con algo nomas, si no la vida es como que no tiene sentido”.

El público puede conocer más detalles de Sigilos en sus cuentas en Facebook e Instagram.