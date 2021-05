"Cuando me presentaron la idea por primera vez yo pensé que George Prajin (presidente de Z Records) tenía un problema, no me imaginé la canción de esta manera, pero de verdad quedó muy interesante", expresó Lupillo este miércoles en conferencia virtual.

Según explicó el cantante, "Grandes ligas", que será estrenada el próximo viernes, está inspirada en su éxito "El pelotero" de la década de 1990 y de ahí se fueron desprendiendo de forma original cada una de las participaciones de los raperos.

"El que no arriesga no gana. En Estados Unidos tienen una cultura y un amor al rap y ahora nos toca aquí (en México), es el momento adecuado de hacer una mezcolanza como esta. 'Grandes ligas' es un parteaguas para la cultura urbana", aseguró el rapero Alemán.

El cantante de Baja California, en el noroeste mexicano, ya había tenido oportunidad de trabajar con Snoop Dogg en el tema "Mi tío Snoop" y con B Real en la canción "Vision".

En contraste, el acercamiento más grande que Lupillo, ícono del regional mexicano, había tenido con el autor de "Drop It Like It's Hot" fue como su compañero de clase al haber asistido juntos al colegio en Estados Unidos.

"Snoop y yo estuvimos en la misma prepa y tomamos biología juntos. Es una persona que siempre ha apoyado la música mexicana, había escuchado la música de mi hermana (Jenni Rivera) y cuando escuchó 'El pelotero' le gustó", asegura el cantante, quien confesó que uno de sus sueños era trabajar con raperos.

Por su parte, Santa Fe Klan expresó la importancia de abrazar los diferentes géneros en el rap y aunque "fiel al género", se dijo abierto a experimentar.

"Mucha gente del rap no quiere cruzar las líneas del género. Yo respeto mucho el rap y todos los géneros, no tengo problema en mezclarlos", mencionó el joven de Guanajuato, del centro de México.

UN ACERCAMIENTO CINEMATOGRÁFICO

El video musical corrió a cargo del cineasta Édgar Nito, responsable de la cinta "Huachicolero" (2019) y, según explicó a Efe, este se trató de un "ambicioso proyecto" inspirado en películas como "The Warriors" (1979) y "Clockwork Orange" (1971), que mostrará la potencia de "Las grandes ligas".

En el video, los artistas "están planeando un golpe desde diversas partes del mundo para lograr hacer una movida grande. No son un equipo cualquiera y juntos forman las 'Grandes ligas'", adelantó el director, quien requirió que los artistas mostraran sus habilidades como actores.