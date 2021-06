“Salí del oficialismo, pero no renuncié a mi candidatura. Compartí un video contando mis motivos, al verlo, Oscar me contactó, conversamos y llegamos a un acuerdo”, Cuenta Marian en conversación con HOY.

De acuerdo a Samudio, en reuniones con el oficialismo, entendió que el esquema era atacar en lugar de trabajar limpiamente. “Ya no volví a participar en ninguna reunión de ellos desde marzo y les comuniqué que salía de su movimiento oficialmente a comienzos de mayo”.

Tal y como lo expresó días pasados, resaltó una vez más no sentirse identificada con su ahora exquipo de trabajo. “Buscan desprestigiar, criticar y desvalorizar a los demás candidatos como personas, como políticos y como profesionales”.

Días atrás, en su video, Marian mencionó: “No me siento representada en ese lugar. No es la manera de política que me gusta hacer. Estoy acostumbrada a construir, no a destruir y quiero estar para sumar y no para dividir”.

La política, conocida por su mediática relación con el también candidato a concejal de la ciudad de San Lorenzo, Cristian Giménez ‘El Rasta’, asegura que el eje de su gestión será el emprendedurismo.

“Soy emprendedora y tengo muchas ideas, pero en general quiero potenciar el emprendedurismo en Asunción a través de la Junta Municipal y trabajando con el Ejecutivo”. Así también, pretende ayudar a las mujeres, dando prioridad a las madres solteras. “Quiero que la mujer se pueda capacitar y pueda crecer, con un mejor estilo de vida, sin importar la situación por la que haya atravesado”.

Samudio pide a los asuncenos que le den oportunidad para trabajar con y para ellos, votando la lista 32 B, opción 11, en las próximas elecciones municipales. “Quiero ser un nexo entre la ciudadanía y la Municipalidad y el ejecutivo, en todo lo que yo les pueda ser útil”.