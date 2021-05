Este compilado de grabaciones históricas fue parte de la edición del box set que en 2019 editó el sello brasilero Dies Irae en conjunto con Covenant Productions, siendo el segundo de los tres discos que incluyó la caja.

Así, los demos incluidos en “Demos Collection”: Fall into the oblivion (1995-1997), Live (1998), Weakness cast aside (1999) y un cuarto demo inédito grabado en 2001 en el estudio Garage 922, que por entonces tenía el colega Carlos Acuña.

Cabe resaltar que estos materiales fueron grabados de modo analógico en cinta HI8 y fueron editados, en su momento, en formato casete.

Estos materiales están disponibles ya en las principales plataformas digitales, como: Spotify, Deezer, YouTube, iTunes y otras.