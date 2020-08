Una fiesta de 9 personas que pertenecen a un mismo núcleo social es el evento del que participó Juan Carlos Portillo, según la modelo Magalí Caballero, quien aseguró que el doctor renunció por paz mental y no porque haya violado la cuarentena.

“Tratándose de una actividad entre personas vinculadas permanentemente entre sí, entendemos que no hubo violación de ninguna disposición sanitaria. No obstante, Juan Carlos Portillo decidió renunciar no por sentirse presionado, sino por paz mental que viene necesitando hace mucho”, señala el descargo de la modelo Magalí Caballero.

Aclaró que la reunión tuvo un número limitado de participantes (9) y que todos se conocían entre sí, pues además comparten actividades sociales y laborales desde hace tiempo por lo que una trazabilidad de contactos sería muy factible.

El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, confirmó anoche vía Twitter que aceptó la dimisión de Juan Carlos Portillo al Viceministerio de Atención Integral a la Salud tras la difusión de las imágenes del festejo de cumpleaños.