En comunicación con el programa El Repasador, de la 650 AM, Ruíz quien reside desde hace tiempo en Nueva York, Estados Unidos, reveló que antes que a Marly, a ella le ofrecieron ser esposa de Friedmann Alfaro, a cambio de una vida lujosa y mucho dinero.

Sostuvo que decidió hablar, ya que Marly no para de nombrar. “Realmente, él no me hizo nada a mí… me vi obligada a contar para bajarle un poco de su nube de pedo a la flamante señora”, sostuvo refiriéndose a Figueredo.

Lilian contó que la propuesta no la hizo directamente el parlamentario, sino que le llegó a través de un amigo suyo, Daniel Espínola. Dijo desconocer monto y demás detalles del convenio, ya que no dio pie a especificaciones porque rechazó el ofrecimiento al instante.

“En el mundo de la política uno tiene que mostrar la figura tradicional, que tiene una familia, una señora, hijos y nada… le servía para la pantalla”, resaltó.

Indicó que en los tiempos como modelo siempre fue considera una ‘segundona’ o ‘reemplazo de reemplazos’, un estigma que no pudo tolerar, llevándola a referirse a ella de manera despectiva pero con ataques básicos. “No puedo luego esperar que salgan muchas cosas inteligentes de ella con el cerebrito que tiene, pero le falta muchísimo para ofenderme”.