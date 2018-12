La paraguaya está viviendo su máximo sueño mientras se prepara para la gala de Miss Universo que se realizará el 16 de diciembre en Tailandia, donde se coronará a la sucesora de la actual soberana de Sudáfrica, Demi-Leigh Nel-Peters.

A través de las redes sociales, Maria Belén adentra a sus seguidores a la preparación previa para el gran día compartiendo con otras misses pero en especial con una, con quien publicó una foto juntas en su cuenta de Instagram.

“De las chicas más humildes y divinas. Nos une un mismo sueño”, expresó Alderete refiriéndose a Angela Ponce, la primera trans que representa a España en el certamen de belleza.

Cabe recalcar que mucho se dijo sobre su postulación y posteriormente, sobre su participación para aspirar a la corona. De hecho, meses antes de que comenzará la cuenta regresiva, la Miss Colombia, Valeria Morales, manifestó unos comentarios desafortunados criticando a la organización por permitir la participación de una mujer trans.

La señorita Valle hablando de la señorita España, que es trasgénero. Ya al menos si no gana el reinado, ganó todos los premios a la más intolerante.

“Creo que un reinado de belleza como Miss Universo es para mujeres que nacemos mujeres. Y creo que para ella también sería una desventaja. Entonces, por eso, hay que respetarla pero no compartirla”, dijo Morales en declaraciones a la cadena colombiana RCN.

En respuesta a las críticas que ha recibido por su participación en el certamen, Ángela Ponce dijo que ella es una mujer:

“Tengo derecho de estar ahí. Lo que le diría sería que simplemente lo respeten, porque las bases de Miss Universo me admiten y no es por eso. Yo no soy un hombre queriendo ser una mujer, soy una mujer con una característica diferente, creo que entro en el abanico de la diversidad de lo que es ser mujer y eso suma, nunca nos va a restar”, sentenció.