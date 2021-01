En entrevista para EPA Tv, la exmodelo fue abordada junto a las también mediáticas Paloma Ferreira, Laurys Dyva y Antonella Yasuri sobre la diversidad de género y sexual.

Primeramente indicó que no tendría relaciones sexuales con alguien de su mismo sexo. “No me acostaría con ninguno ni el otro porque soy casada, uno tiene que ser fiel. Creo en la fidelidad”.

En lo que respecta a la unión civil homosexual, Doldán desmeritó el tema y su importancia para la sociedad. “Me parece que en Paraguay hay cosas tan importantes que tratar en este momento”.

Al instante, Karina fue interrumpida por su colega Paloma Ferreira. ¿Y las personas no son importantes?, porque ellos también son personas, diferente sexualidad, opción libre, pero…”.

La extop de la desaparecida agencia de modelaje, American, argumentó que “hay personas más vulnerables pasando por situaciones sumamente complicadas”.

“Me parece que deberíamos resolver todo eso primero a nivel salud, judicial, y después a empezar a tratar otro tipo de temas. Hoy me parece que es algo que no se puede debatir en Paraguay, creo que hay otras prioridades. Me parece que el debate no vale la pena en esta época en nuestro país… no es el tiempo ni el momento”.

La instagramer Laurys Dyva, preguntó cuando será el tiempo y el momento de debatir el tema. “En nuestro país hay mucho tabú, yo no discrimino a nadie. Estoy a favor de la unión entre personas del mismo sexo siempre y cuando hagan todo en cuatro paredes”.

“Siempre y cuando haya un respeto tanto hacia ellos mismos (comunidad LGBTI) como hacia el resto de las personas, que creo que todos nos merecemos el respeto y por sobre todo somos libres de elegir”, acotó Ferreira.

“Todos podemos elegir, pero en el tema jurídico lleva muchísimo dinero para una nación”, retrucó Karina.

Sobre la adopción de parejas homosexuales, Paloma y Yasuri indicaron que estarían a favor, mientras que Karina no emitió opinión.

El momento en el minuto 7:10, en el video adjuntado.